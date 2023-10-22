İstanbul’da yasa dışı silah operasyonu

İstanbul Eyüpsultan'da sosyal medya üzerinden silah satanlar jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken aramalarda 32 tabaca ile 26 pompalı tüfek ele geçirildi.

İstanbul’da yasa dışı silah operasyonu

Yasa dışı yollardan 'ye getirilen silahları sosyal medya üzerinden satan şüpheliler İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibine takıldı.

Şüphelilerin yasa dışı yollardan getirilen silahları sevk edileceğini tespit edilmesi üzerine Eyüpsultan'da bulunan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 32 adet çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 26 adet pompalı av tüfeği,  32 adet şarjör ve 128 adet fişek ele geçirdi.

İstanbul’da yasa dışı silah operasyonu - 1

Gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edilirken ele geçirilen silahların ise İstanbul İl Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'nde incelemeye alındı.

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