İstanbul'da yasak aşk cinayeti

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi’nde iddiaya göre, B.D. (46) karısı ile ilişkisi olduğunu düşündüğü H. E.(51) ile evinin önünde karşılaştı.

İkilinin arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. B.D. kavga sırasında H.E.'nin kafasına sopayla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.E., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede bir adet bıçak bulunurken,. B.D., gözaltına alındı.

B.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.