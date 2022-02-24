İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Rusya'nın askeri müdahalesine protesto

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi.



Ukraynalı protestocu grup, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun karşında bulunan Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Gönül Sokak'ta toplandı.



Polis ekiplerince Başkonsolosluk binası önüne alınmayan protestocular, ellerinde Ukrayna bayrakları ve dövizler taşıyarak, Rusya aleyhine slogan attı.



Grup adına açıklama yapan Tatiyana Özyıldız, sabah saatlerinde Rusya'nın ülkelerine saldırdığını söyledi.



Uyuyan vatandaşların tank, roket ve helikopterle vurulduğunu iddia eden Özyıldız, savaşı durdurmak için burada toplandıklarını belirtti.



Özyıldız, Ukrayna'daki yakınlarıyla zaman zaman da olsa iletişime geçebildiklerini kaydetti.

KONYA'DAKİ UKRAYNALILAR DA TEPKİ GÖSTERDİ



Konya Ukraynalılar Derneği üyeleri de açıklama yaptı. Basın toplantısı Ukrayna milli marşının okunmasıyla başlarken, dernek üyeleri gözyaşlarını tutamadı.



Dernek Başkanı Alina Göçer yaptığı açıklamada, “Biz Konya’da yaşayan Ukraynalılarız. Bugün kendi ülkemize destek olmak için toplandık. Ellerimizde Ukrayna bayrağını tutuyoruz. Rus saldırgan askeri operasyonunun amacı, Ukrayna devletini yok etmek, Ukrayna topraklarının gücünü ele geçirmek ve işgal kontrolünü kurmaktır. Bu bir savaş eylemidir, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine bir saldırıdır. Bu korkunç saldırıya karşı Ukrayna, uluslararası hukuka uygun olarak kendini savunma hakkını kullanmıştır" dedi.



Türkiye’ye teşekkür ettiklerini belirten Alina Göçer, “Türkiye bizim hep yanımızda. Biz Türkiye’de yaşıyoruz ama annemiz, babamız, çocuklarımız, yeğenimiz, dedemiz, anneannemiz, babaannemiz hepsi Ukrayna’da. Durum kötü, o yüzden biz provokasyon olmasın diye çok rica ediyoruz. Tüm dünya görsün, Ukrayna yaşamak istiyor. Ukrayna kendi topraklarında yaşamak istiyor” ifadelerini kullandı.