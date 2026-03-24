İstanbul'da yaşlı kadının feci ölümü

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Çırçır Mahallesi'nde sabah saatlerinde iddiaya göre, üçüncü kattaki dairede yaşayan yaşlı kadın, henüz bilinmeyen nedenle pencereden aşağı düştü.

Yaşlı kadının düştüğünü görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Alzheimer hastası olduğu iddia edilen yaşlı kadının cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.