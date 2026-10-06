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İstanbul'da yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 95 gözaltı

06.10.2026 20:15

Son Güncelleme: 06.10.2026 20:17

İstanbul'da yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 95 gözaltı
Anadolu Ajansı

Şüphelilere yönelik soruşturma işlemleri sürüyor.

NTV - Haber Merkezi
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İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı şebekelerine yönelik operasyonda 95 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yatırım dolandırıcılığı şebekelerine yönelik çalışma yürütüldü.

 

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini organize ettikleri öne sürülen Beyoğlu ve Şişli'deki iki ayrı çağrı merkezi tespit edildi.

 

Ekipler, suç faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve delillerin toplanması amacıyla iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

 

Operasyonlarda 95 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

 

Şüphelilere yönelik soruşturma işlemleri sürüyor.