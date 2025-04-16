İstanbul'da yatırım vurgunu: 1 milyon dolar dolandırdılar

İstanbul’da yaşayan 32 yaşındaki B.K.Ş., polise başvurarak telefonla kendisini arayan kişiler tarafından dolandırıldığı ihbarında bulundu.

Yaklaşık 1 milyon dolarını kaybettiğini söyleyen B.K.Ş., ifadesinde, "Yatırım danışmanı olduklarını söylediler, kısa sürede yüksek kazanç vadettiler. Söylediklerine inandım ve farklı tarihlerde farklı banka hesaplarına toplamda 1 milyon dolar gönderdim. Ancak sonrasında dolandırıldığımı fark ettim." diyerek şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında ilk olarak şüpheliler F.C.A. (32), İ.C.A. (25) ve O.Ö.Ö. (26) İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin para transferlerinde kullandığı banka hesaplarının sahiplerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda Tekirdağ’da B.Ü. (25), Antalya’da H.D. (28) ve E.Ö. (48), Rize’de ise M.K. (41) yakalandı. Toplam gözaltı sayısı 7’ye yükseldi.

