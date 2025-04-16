İstanbul'da yatırım vurgunu: 1 milyon dolar dolandırdılar

Aradıkları kişilere yatırım danışmanlığı hizmeti verdiklerini söyleyerek yaklaşık 1 milyon dolar dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda, gözaltına alınan yedi şüpheliden beşi tutuklandı.

İstanbul'da yatırım vurgunu: 1 milyon dolar dolandırdılar

’da yaşayan 32 yaşındaki B.K.Ş., polise başvurarak telefonla kendisini arayan kişiler tarafından dolandırıldığı ihbarında bulundu.

Yaklaşık 1 milyon dolarını kaybettiğini söyleyen B.K.Ş., ifadesinde, "Yatırım danışmanı olduklarını söylediler, kısa sürede yüksek kazanç vadettiler. Söylediklerine inandım ve farklı tarihlerde farklı banka hesaplarına toplamda 1 milyon gönderdim. Ancak sonrasında dolandırıldığımı fark ettim." diyerek şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında ilk olarak şüpheliler F.C.A. (32), İ.C.A. (25) ve O.Ö.Ö. (26) İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin para transferlerinde kullandığı banka hesaplarının sahiplerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda Tekirdağ’da B.Ü. (25), Antalya’da H.D. (28) ve E.Ö. (48), Rize’de ise M.K. (41) yakalandı. Toplam gözaltı sayısı 7’ye yükseldi.

İstanbul'da yatırım vurgunu: 1 milyon dolar dolandırdılar - 1 Şüphelilerin gözaltına alınması

BEŞ KİŞİ TUTUKLANDI

, Tekirdağ, Antalya ve Rize’de emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.C.A., O.Ö.Ö., B.Ü., E.Ö. ve M.K. tutuklandı.

İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

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