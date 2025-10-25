İstanbul'da yaya geçidinde ölüm

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün sabah Atatürk Bulvarı'ndaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Ermiş'e (67), Selahattin Ö. idaresindeki otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri çağrıldı.



Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ermiş, kurtarılamadı.



Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

