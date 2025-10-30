İstanbul'da yayılmaya başladı, yetkililer harekete geçti: 10 bin arı doğaya salındı

İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, "Kokarcayla mücadelede mekanik, biyoteknik, biyolojik ve kimyasal olmak üzere dört farklı yöntemi bir arada uyguluyoruz." dedi.

2017 yılında Gürcistan üzerinden Türkiye 'ye giriş yapan ve 300'e yakın tarımsal üründe zarar oluşturabilen istilacı tür, megakentte ilk olarak 2020 yılında görüldü.

Tarım zararlısı kahverengi kokarca İstanbul 'da da yayılıyor.

Yurt dışından getirilen ürünlerde zirai karantina uygulayarak kahverengi kokarcanın önüne geçmeye çalıştıklarını anlatan Parıldar, "Burada zararlının yaydığı kokuyu taklit ediyoruz. Feromon tuzaklarla bu böcekleri cezbedip imha ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"- Kokarcanın yumurtasının içine kendi yumurtasını bırakıyor. Böylece Samuray Arısı popülasyonu artarken kokarcanın yumurtası parazitlendiği için zararlı birey çıkmıyor. Bu şekilde doğal dengeyi kurmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz."

Parıldar, kahverengi kokarca ile mücadele için İstanbul 'da 10 bin Samuray Arısı'nın doğaya salındığını söyledi.

Vatandaşların özellikle kış aylarında gördükleri kokarcaları imha ederek bu mücadeleye katkı sağlayabileceğini ifade eden Parıldar, biyolojik mücadelede kullanılan Samuray Arısı salınımı da dahil birçok yöntemin devreye alındığını kaydetti.

ÜÇ YILLIK PLAN HAZIRLANDI

Önümüzdeki kış döneminin, kahverengi kokarca ile mücadelede önemli olduğunun altını çizen Parıldar, önümüzdeki üç yılı kapsayan Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı hazırladıklarını anlattı.

"KIŞ AYLARINI KENT YAŞAMININ OLDUĞU ALANLARDA GEÇİRİYOR"

Böceğin kış dönemini, kent yaşamının olduğu alanlarda geçirdiğini anlatan Parıldar, "Bu alanlarda yapılacak ilaçlamaların da ‘biyosidal’ yani halk sağlığı tarafından onaylanmış ilaçlarla yapılması gerekiyor. Bu anlamda ilgili kurumlarla iş birliği içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

Parıldar şöyle devam etti:

"- Özellikle eylül ile mart ayları arasında bu böcekler 'kışlak' dediğimiz alanlarda toplu halde bulunuyor.

- Vatandaşlarımız bu böcekleri gördüklerinde basit yöntemlerle toplayıp kapalı bir kutuya koyarlarsa, bilsinler ki yaz döneminde doğaya salınacak

- 200-250 zararlının önüne geçmiş olurlar. Bu kış dönemi bizim için çok önemli bir dönem."