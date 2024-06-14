İstanbul'da yedek parça kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İstanbul'da, yaklaşık 500 milyon lira değerinde araç yedek parçası ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da yedek parça kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye araç yedek parçaları getirilip piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edildiğini belirleyerek yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yaptı.

Çin'den getirilen parçaların kamyonlarla Bağcılar ve Bahçelievler'deki iş yeri, depo ve araçlara ulaştırıldığını tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lira olan 25 kamyon dolusu 204 bin 763 adet araç yağ filtresi, yakıt filtresi, klima filtresi ve mazot filtresi ele geçirildi.

İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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