İstanbul’da yeni deniz yolu hattı: Büyükada’ya ulaşım kolaylaşacak

İstanbul’da yeni bir deniz yolu hattı hayata geçiyor. Tuzla ve Pendik’ten Büyükada’ya deniz yolu hattı oluşturulması teklifi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edildi.

İstanbul’da yeni deniz yolu hattı: Büyükada’ya ulaşım kolaylaşacak

Büyükşehir Belediyesi () Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, Tuzla-Pendik-Büyükada arasında deniz yolu hattı oluşturulması kararlaştırıldı.

UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde düzenlendi.

Toplantıda, toplu ulaşımda deniz payının geliştirilmesi, Bostancı, Maltepe ve Kartal iskelelerine yönelen yoğunluğun azaltılması amacıyla Tuzla-Pendik-Büyükada arasında deniz yolu hattı oluşturulması görüşüldü.

Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

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