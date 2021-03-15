İstanbul'da yeni dönem başladı: HES kodu ile girilebilecek

İstanbul'da bugünden itibaren birçok yere girişte HES kodu zorunlu olacak.



Bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlara girişlerde HES kodu kontrolü uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı ve MEB arasında sağlanan entegrasyonla oluşturulan ve MEB Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden ve ayrıca anlık olarak SMS yoluyla risk durumu takibi yapılan öğretmen, öğrenci ve personeller dışındaki kişiler ile ziyaretçilerin girişlerinde de HES koduna bakılacak.



15 MART'TAN İTİBAREN HANGİ KURUMLARIN GİRİŞİNDE HES KODU KONTROLLERİ YAPILACAK?

- Sivil toplum kuruluşları

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

- Sivil Toplum Kuruluşları ve kamu kurumlarının üst kuruluşları ile birlikler

- Kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere)

- Kahvehane (Kıraathane)

- İnternet kafe (İnternet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu)

- Dernek lokali

- Lunapark

- Tematik parklar,

- Berber (kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, hamam, sauna ve masaj salonu, kaplıca)

- Nikah salonu, düğün salonu

- Tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane

- Spor salonları ve spor merkezleri

İlçelerde kaymakamlar ve ilgili kurumlarca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca, uygulamada olası bir aksaklığı önlemek ve mağduriyetin önüne geçmek için alınan kararlara aykırı hareket edenlere idari işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlarda bulunanlar hakkında da adli işlem başlatılması kararı alınmıştı.

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