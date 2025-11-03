İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı

İstanbul'da haftanın ilk günü işlerine ve okullarına gitmek isteyenlerin sabahın erken saatlerinden itibaren yollara çıkmasıyla Anadolu ve Avrupa yakalarında trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu Yakası'nda D-100 karayolunda Kadıköy ile Tuzla arasında trafik ağır seyrederken, Tem Otoyolu'nun Sultanbeyli mevkisinde yoğunlaşan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönündeki trafik Ataşehir'den başlayıp köprü girişine kadar devam ederken, Şile Otoyolu'nda da Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 karayolunun Ankara yönünde Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de yoğunluk yaşanıyor.

