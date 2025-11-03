İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı
İstanbul'da yeni hafta yoğun trafikle başladı. Ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 73'e kadar yükseldi.
İstanbul'da haftanın ilk günü işlerine ve okullarına gitmek isteyenlerin sabahın erken saatlerinden itibaren yollara çıkmasıyla Anadolu ve Avrupa yakalarında trafik yoğunluğu yaşandı.
Anadolu Yakası'nda D-100 karayolunda Kadıköy ile Tuzla arasında trafik ağır seyrederken, Tem Otoyolu'nun Sultanbeyli mevkisinde yoğunlaşan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönündeki trafik Ataşehir'den başlayıp köprü girişine kadar devam ederken, Şile Otoyolu'nda da Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.
Avrupa Yakası'nda ise D-100 karayolunun Ankara yönünde Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de yoğunluk yaşanıyor.
MAHMUTBEY TRAFİĞİ YOĞUN
TEM Otoyolu'nun İSTOÇ ile Mahmutbey gişeleri arasında araçlar güçlükle ilerlerken, TEM bağlantı yolları Haramidere, Esenyurt ve Bahçeşehir mevkilerinde trafik yavaş seyrediyor.
DURAKLAR VE İSTASYONLAR DA YOĞUNLUK YAŞANDI
Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 73'e kadar çıktı.
Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 68, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 82'ye kadar ulaştı.
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Sisli, sıcaklık 19°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 5 Kasım 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 17°.
Bugün
19/
12
Yarın
19/
14
Çarşamba
17/
12
- Etiketler :
- Trafik Durumu
- Trafik
- İstanbul