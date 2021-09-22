İstanbul'da yeni kabus çakarlı minibüsler: Bu yıl bin 753 sürücüye ceza yazıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yılbaşından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında denetlenen araç ve ceza uygulanan sürücü sayıları belirtildi.



Çakarlı araç denetimlerine yönelik bazı bilgilerin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"20 Ağustos 2021-20 Eylül 2021 tarihleri arasını kapsayan son 1 ay içerisinde 2 bin 557 adet çakarlı araç denetlenmiş, 268 hususi araç, 16 minibüs olmak üzere toplam 284 araç sürücüne cezai işlem uygulanmıştır. 1 Ağustos 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 2 bin 359 adet çakarlı araç denetlenmiş, 248 hususi araç, 14 minibüs olmak üzere toplam 262 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır. Öte yandan 1 Ocak 2021-20 Eylül 2021 tarihleri arasında 15 bin 762 adet çakarlı araç denetlenmiş, 1671 hususi araç, 82 minibüs olmak üzere toplam 1753 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır."

İSTANBUL'DA SÜRÜCÜLERİN YENİ KABUSU: ÇAKARLI MİNİBÜSLER

İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu saatler olan iş giriş ve çıkış saatlerinde ortaya çıkan çakarlı minibüs ve midibüsler trafikte yeni kabus oldu. Daha çok TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda, genellikle camları filmli çakarlı minibüs ve midibüsler trafikte diğer sürücülere zor anlar yaşatıyor. Zaten yoğun trafikte ilerlemekte zorlanan sürücüler bu çakarlı araçların yol istemesi ve sıkıştırmasıyla daha da zorluk yaşıyor. Emniyet şeritlerini de kullanan araçlardan şikayetçi olan sürücüler yetkilerden duruma çözüm bulmasını istiyor. Sürücüler, kendilerini sıkıştıran minibüsleri cep telefonuyla çekip sosyal medyada da paylaşıyor.

Çakarlı minibüslerin kendilerini trafikte zora soktuğunu söyleyen sürücüler, "Sıkıntı yaşatıyorlar. Yol istiyorlar, yol istemeyi bırak adamın üzerine sürüyorlar" diyor.

Kime ve hangi kuruma ait oldukları anlaşılamayan bu camları filmli çakarlı minibüs ve midibüsleri bazı sürücüler sivil polis sanıyor. Sürekli sıkıştırıyorlar diyen bir başka sürücü de "Kazaya sebebiyet veriyorlar. Sıkıntılı işler devletin bir çözüm bulması lazım. Yoksa olmaz. Sürekli yol istiyorlar. Belki sivil bile değil ama biz öyle görüyoruz" diye konuştu.

Bir taksi sürücü de " Sürekli çakarlı minibüsleri görüyoruz. Sürekli yol istiyorlar. Sanki bu yol onlara verilmiş. Biz taksici olduğumuz halde gidemiyoruz, onlar rahat rahat gidiyorlar" dedi.