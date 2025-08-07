İstanbul'da yeni koca dehşeti: Eski kocayı vurdu
İstanbul'da bir kadının A.K. isimli yeni kocası, Ruşen A. isimli eski kocayı eşine çocukları göstermemesi üzerine bacağından vurdu.
İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre bir kadın, geçtiğimiz yıllarda Ruşen A. (53) isimli eşinden boşanarak, A.K. (37) isimli adamla evlendi.
Kadının eski eşi Ruşen A.‘dan çocuğu bulunurken, adam çocuklarını göstermek istemedi.
Bu durum üzerine bir süredir aralarında yaşanan tartışma dün silahlı kavgaya döndü.
BACAĞINDAN VURDU
7 ayrı suçtan kaydı olan A.K., eski koca Ruşen A.'yı önce sokak ortasında dövdü ardından silahla bacağından yaraladı.
Olayın ardından kendi imkanlarıyla hastaneye giden eski kocanın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Olayda kullandığı silahla birlikte yakalanıp gözaltına alınan yeni koca ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
