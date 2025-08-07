İstanbul'da yeni koca dehşeti: Eski kocayı vurdu

İstanbul'da bir kadının A.K. isimli yeni kocası, Ruşen A. isimli eski kocayı eşine çocukları göstermemesi üzerine bacağından vurdu.

İstanbul'da yeni koca dehşeti: Eski kocayı vurdu

'ta iddiaya göre bir kadın, geçtiğimiz yıllarda Ruşen A. (53) isimli eşinden boşanarak, A.K. (37) isimli adamla evlendi.

Kadının eski eşi Ruşen A.‘dan çocuğu bulunurken, adam çocuklarını göstermek istemedi.

Bu durum üzerine bir süredir aralarında yaşanan tartışma dün silahlı kavgaya döndü.

BACAĞINDAN VURDU

7 ayrı suçtan kaydı olan A.K., eski koca Ruşen A.'yı önce sokak ortasında dövdü ardından silahla bacağından yaraladı.

Olayın ardından kendi imkanlarıyla hastaneye giden eski kocanın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

İstanbul'da yeni koca dehşeti: Eski kocayı vurdu - 1 Olay yeri

GÖZALTINA ALINDI

Olayda kullandığı silahla birlikte yakalanıp gözaltına alınan yeni koca ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...