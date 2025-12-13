İstanbul'da "yeni nesil çete" operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, son dönemde çeşitli saldırılarla gündeme gelen yeni nesil motosikletli suç örgütlerine yönelik 7 ilçede operasyon düzenledi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, kasten öldürme-kasten öldürmeye teşebbüs, gasp, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit" gibi suçlar işlediği tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şahısların Şişli, Başakşehir, Bakırköy, Ümraniye, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinde motosiklet hırsızlığı, işyeri, araç ve ikamet kurşunlama, adam yaralama gibi olayları gerçekleştirdikleri açıklandı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda; kurşunlama eylemlerinde kullanılan çalıntı motosiklet, kasklar ve ruhsatsız silah ele geçirildi.