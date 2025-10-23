İstanbul'da yeni nesil suç çetelerine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "İşyeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit" suçlarını işleyen motosikletli suç çetelerine yönelik çalışma başlatıldı.

Son yıllarda ortaya çıkan ve yeni nesil suç çeteleri olarak tabir edilen, motosikletli şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beykoz, Esenyurt, Kartal, Küçükçekmece, Sultangazi, Şişli, Tuzla, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda son bir ay içinde 40 farklı eyleme karıştığı belirlenen 165 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 259 tabanca, 3 uzun namlulu silah, bin 40 fişek, 329 ateşli silah mekanizması, 89 namlu ve 3 adet silah atölyesi ele geçirildi.