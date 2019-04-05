İstanbul'da otomobilleri park eden kişileri takip ederek, uzaktan kumandanın aracı kilitlemesine engel olarak hırsızlık yapan çift yakalandı.

Beylikdüzü'nde 23 Ocak 2019 tarihinde polise başvuran M.E. Çamlık caddesine markete gitmek için park ettiği otomobiline geri döndüğünde, aracın içinde bulunan dizüstü bilgisayar ve cep telefonunun çalındığını söyleyerek yardım istedi.

M.E. poliste verdiği ifadesinde "Otomobilimi kilitlemiştim. Geri döndüğümde kapıların açık olduğunu gördüm. Hiçbir zorlama yok nasıl açmışlar anlayamadım" dedi. Bu olaydan bir gün sonra 24 Ocak 2019'da bu kez Başakşehir'de polise başvuran bir üniversitede öğretim görevlisi olan F.S. park ettiği aracına geri döndüğünde 750 euro ile 150 doların çalındığını söyledi. F. S. de polislere hırsızlığın nasıl olduğunu anlayamadığını anlattı.

KAMERALAR HIRSIZLARIN YÖNTEMİNİ ORTAYA ÇIKARDI



Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olaylarla ilgili başlatılan soruşturmada güvenlik kameralarını inceleyen dedektifler hırsızların yöntemini ortaya çıkardı. Otomobilini park eden kişileri takip eden şüphelilerin, mağdurun uzaktan kumandayla aracı kilitleyeceği anda otomobilin yanına yaklaşarak ters taraftaki kapıyı fark ettirmeden açtıkları görüldü. Bu sayede otomobilin kilitlenmesini engelleyen şüphelilerin, mağdurun kilitlediğini sanarak uzaklaşmasının ardından hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edildi.



TRAFİK SIKIŞINCA YAKALANDILAR



Polis bu kamera görüntülerini kullanarak şüpheliler Sultan K.(26) ile Muammer Ç.(25) adlı şüphelileri takibe aldı. Okmeydanı'nda polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli trafik sıkışınca polis ekipleri tarafından araçlarının içinde gözaltına alındı.



ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI



Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Sultan K'nındaha önceden 17 kez oto hırsızlık, 1 yankesicilik , mala zarar vermek, yaralama suçundan polis tarafından daha öncede gözaltına alındığı öğrenildi. Diğer şüpheli Muammer Ç'nin ise 17 kez oto hırsızlığı, 2 kez cinsel istismar, işyerinden hırsızlık, ruhsatsız silah suçlamalarıyla daha öncede gözaltına alındığı ayrıca 7 ayrı dosyadan aranması olduğu ortaya çıktı.



TUTUKLANDILAR



Amerika'da yaptıkları soygun ve işledikleri cinayetlerle ünlenen hayatları filme çekilen gangesterler "Bonnie ve Clyde"'ı akıllara getiren şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan tahkikatın ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bonnie ve Clyde'ın hayatı baş rollerinde Warren Beatty ve Faye Dunaway'in yer aldığı 1967 yapımı filme konu olmuştu.