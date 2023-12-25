İstanbul'da yıkım sırasında bina caddeye çöktü

Binanın kolonları kırılırken çökme meydana geldi. 6 katlı bina caddeye doğru yıkıldı. O sırada yoldan geçenler büyük tehlike atlattı.



Ölen ya da yaralananın olmadığı olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kontrollü yıkım sırasında yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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