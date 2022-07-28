Bahçelievler'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binadan kopan beton parça, bitişiğinde bulunan binanın 4 katına zarar verdi. Hasar gören apartmanın bir kısmı tedbir amaçlı boşaltıldı. Bahçelievler’de bir binanın yıkımı sırasında hasar gören bitişikteki apartmandaki 5 daire tedbir amacıyla tahliye edildi.Siyavuşpaşa Mahallesi Begonya Sokak'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binadan kopan parçalar, bitişiğindeki 5 katlı apartmana zarar verdi.Çalışmalara ara verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri de apartmanın zarar gören cephesindeki dairelerde oturan aileleri tedbir amacıyla tahliye etti."ANNEM BAYILDI"Yıkımı yapılan binadaki daire sahiplerinden Yasin Akkaya, apartmanı birkaç ay önce boşalttıklarını ve yıkım işlemlerinin bugün başladığını söyledi. Yıkım çalışması sırasında yandaki apartmanın hasar gördüğünü belirten Akkaya, "Ne yazık ki böyle talihsiz bir olay yaşandı. Olayın sevindiren kısmı kimseye zarar gelmemiş olması." dedi.Hasar gören dairede oturan Nergis Jabiyava, “Annem evdeydi. Biz dışarı çıkmıştık. Sonra bir anda duvar gitti. Annem bayıldı. Hala şok etkisindeyiz. Çocuklarda evde olabilirdi. Aslında saat 17.00'de bitmişti ama sonra tekrar çalışmaya başladılar. Banyo tarafı zarar gördüö diye konuştu.BAHÇELİEVLER BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMAÖte yandan Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamada, Siyavuşpaşa Mahallesi Çamlık Caddesi Begonya Sokak numara 9'da kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkım yapılırken yandaki binanın zarar gördüğü anlatıldı.Açıklamada, yıkım yapılan tarafa bakan 5 dairenin tedbir amaçlı boşaltıldığı, yarın belediye İmar Müdürlüğü ekiplerinin binanın taşıyıcı sistemlerinde yapacakları kontrollerden sonra apartmanın yıkılan duvarlarının onarımının sağlanarak ikamete tekrar izin verilebileceği kaydedildi.Ayrıca tahliye edilen apartman sakinlerinin bir kısmının barınma ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılanacağı bildirildi.