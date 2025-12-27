İstanbul'da yılbaşı öncesi "fahiş fiyat" denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, yeni yıla sayılı günler kala İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde denetim gerçekleştirdi. İstanbul’da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından bir alışveriş merkezinde yapılan denetimde; tezgahlar ile kıyafet mağazalarında fiyat ve etiket kontrolleri yapıldı.



Denetimlerde, işletmelerde fiyat listelerinin bulunup bulunmadığı, mağazalarda ürünlere ait fiyat etiketlerinin yer alıp almadığı, raf etiketi ile kasa fiyatları arasında uyumsuzluk olup olmadığı incelendi.



Ayrıca, fahiş fiyat artışı kapsamında ürün fiyatlarında artış yapılıp yapılmadığına yönelik kontroller gerçekleştirildi. Yasal yükümlülüklere uymadığı tespit edilen işletmelere, her bir aykırılık için idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında, yılbaşı öncesinde işletme sahiplerine gerekli uyarılar da yapıldı.

“33 İLÇEDE 39 EKİP İLE DENETİMLER SÜRÜYOR”

İstanbul Ticaret İl Müdürü Menteşe yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul’un 33 ilçesinde 90 personelden oluşan 39 ekip ve 11 araç ile başta AVM'ler olmak üzere, Eminönü ve Mısır Çarşısı gibi tarihi alışveriş noktaları ile vatandaşların yoğun olarak alışverişlerini gerçekleştirdikleri meydan ve caddelerde denetimlerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Söz konusu denetimlere ilişkin bilgi veren Menteşe, şunları kaydetti:

“Bu denetimler kapsamında 22 Aralık tarihinden itibaren 1290 işletmede 358 bin 987 ürün denetlenmiş ve 3 bin 183 aykırılık tespit edilmiştir. 10 milyon 77 bin 378 lira idari işlem uygulanmıştır. Haksız fiyat artışı kapsamında ise 137 firmada denetlenen 1755 ürüne ait tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca incelenmek üzere bakanlığımıza gönderilmektedir. Tüketiciyi yanıltıcı reklam yaptığı tespit edilen 44 işletme için düzenlenen tutanaklar ise Reklam Kurulunca incelenmek üzere bakanlığımıza gönderilecektir.”