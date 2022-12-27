İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 17 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı’na bağlı ekiplerce yeni yıl öncesi Türkiye genelinde sahte alkol operasyonu yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 39 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da 768 adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde suç unsuru tespit edilen 2 farklı imalat ve 6 iş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan; 2 ton sahte alkol, 4 fiber tank, bin 356 adet içki şişesi, 12 bin adet içki etiketi, 2 bin kapak ele geçirildi. 6 iş yeri hakkında idari işlem uygulandı.



Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, 4 şahıs adli makamlara sevk edildi.



Diğer şüphelilerin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.