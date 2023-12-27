İstanbul’da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

7 BİN 250 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ



Operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır vaziyette, toplam 7 bin 250 litre olmak üzere; 2 bin 500 litre sahte rakı, 2 bin litre sahte votka, bin 250 litre sahte viski, sahte içki yapımında kullanılan bin 500 litre etil alkol ile 750 adet boş içki şişesi, bin adet şişe kapağı 3 bin 500 adet sahte bandrol ele geçirildi.



Jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet etmek suçundan adliyeye sevk edildi.