İstanbul'da yılbaşı tedbirleri. 8 ilçeye ağır araç girişi yasak

İstanbul Valiliği, yılbaşı tedbirlerini duyurdu.

Buna göre; alışveriş merkezleri, havalimanları, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlar ile yeni yıl kutlaması yapılacak meydanlar, alanlar ve eğlence yerleri başta olmak üzere şehrin tamamında binlerce personelle denetimler yapılacak.

Valilik, bütün hastanelerin 24 saat sağlık hizmeti vereceğini de duyurdu.

AFAD, AKOM, itfaiye birimleri ise yangın ve benzeri tehlikelere karşı teyakkuz halinde olacaklarını dile getiren valilik, telefon, elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemlerin de alınacağını duyurdu.

KAMYON YASAĞI

Valilik, ayrıca kamyon yasağını da duyurdu.

Ağır tonajlı araçlar ile iş makinelerinin Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine girişleri 31 Aralık Çarşamba günü sabah saat 08.00’den 1 Ocak Perşembe saat 12.00’a kadar yasaklandı.