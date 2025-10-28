İstanbul'da yıldırımlı gece: Finans Merkezi'nde bir binaya düştü

İstanbul'da bazı bölgelerde aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece'de şiddetini artıran sağanak nedeniyle Sefaköy'deki Halkalı Caddesi'nde araçlar güçlükle ilerledi.



İnönü Mahallesi'ndeki pazar yeri de yağış nedeniyle sular altında kaldı.



Sultangazi'de etkili olan sağanak sonucu caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağışla birlikte zaman zaman şimşek çakması sonucu gökyüzü aydınlandı.