İstanbul'da yıldırımlı gece: Finans Merkezi'nde bir binaya düştü
İstanbul'da beklenen yağış uyarısının ardından, sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte yıldırımlar de geceyi aydınlattı. Ümraniye'de Finans Merkezi'ndeki bir binaya yıldırım düştü.
İstanbul'da bazı bölgelerde aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece'de şiddetini artıran sağanak nedeniyle Sefaköy'deki Halkalı Caddesi'nde araçlar güçlükle ilerledi.
İnönü Mahallesi'ndeki pazar yeri de yağış nedeniyle sular altında kaldı.
Sultangazi'de etkili olan sağanak sonucu caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yağışla birlikte zaman zaman şimşek çakması sonucu gökyüzü aydınlandı.
Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle, Ümraniye'de Finans Merkezi'ndeki bir binaya yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
BEYOĞLU'NDA SU BASKINI
Beyoğlu'nda da sağanak nedeniyle caddedeki rögar taştı, bir iş yerini su bastı.
Piyalepaşa Mahallesi'nde sağanak sonrası bir caddedeki rögar taştı.
Caddede bulunan bir binanın zemin katındaki halı dükkanını su bastı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla dükkanda biriken su tahliye edilirken, iş yerindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
