İstanbul'da yine asker uğurlama terörü: Tüneli kapatıp havaya ateş açtılar

İstanbul'da asker uğurlamak için eğlence düzenleyen şehir magandaları, Kağıthane Tüneli'ni trafiğe kapattı.

Asker eğlencesi adı altında, 3 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde motosiklet ve otomobillerle toplanan bir grup, konvoy halinde yola çıktı.

Dörtlü sinyalleri yakan ve kornalara basarak gürültü çıkartan grup, Piyalepaşa Bulvarı üzerinden Piyalepaşa-Kağıthane Tüneli'ne girdikten bir süre sonra tüneli trafiğe kapattı.



Araçlarından inen magandalar meşaleler yakarken, motosikletliler ise patinaj çekmeye başladı. Dakikalarca tüneli trafiğe kapatan ve abartı egzoz da kullanan magandalar ortalığı dumana boğdu.



HAVAYA ATEŞ AÇTILAR



Tünelden çıktıktan sonra Eyüpsultan’a doğru yönelen şehir magandalarından biri, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde seyrettikleri esnada tabancayla havaya defalarca rastgele ateş açtı.



Araçlarının camlarından da sarkarak mutlak bir kazaya davetiye çıkaran magandalar ardından Alibeyköy’ün ara sokaklarına girdi. Mahalle arasında gruptaki bir magandanın motosikletle patinaj çekmesinin ardından askere gidecek olan kişi, sözde eğlenceye katılan arkadaşlarına teşekkür etti.



SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR



Mega kentte adeta terör estiren magandalar hem kendi hem de vatandaşların canını hiçe saydı. Dehşete düşüren o görüntüleri kaydeden magandalar bir de sosyal medyadan paylaştı.