İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, başta Silivri olmak üzere Selimpaşa ve Büyükçekmece'de etkili olan sis, görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.

Silivri'de, D100 karayolu ve TEM otoyolunda sürücüler ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Yoğun sis nedeniyle binalar neredeyse görünmez hale geldi.