İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, başta Silivri olmak üzere Selimpaşa ve Büyükçekmece'de etkili olan sis, görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.
Silivri'de, D100 karayolu ve TEM otoyolunda sürücüler ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Yoğun sis nedeniyle binalar neredeyse görünmez hale geldi.
İstanbul'da yoğun sis
Anadolu AjansıTürkiye
Avrupa Yakası'nda Silivri, Selimpaşa ve Büyükçekmece'de sis etkisini gösteriyor.
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, başta Silivri olmak üzere Selimpaşa ve Büyükçekmece'de etkili olan sis, görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.