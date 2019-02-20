İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.



Dün gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkisi gösteren sis, özellikle İstanbul Boğazı'nda yeniden etkili olmaya başladı.



Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.



Sis nedeniyle İstinye-Çubuklu ve Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri de yapılamazken, Marmaray'da da yoğunluk yaşanıyor.



YOĞUN SİS HAVA TRAFİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanındaki hava trafiğinde gecikmeler yaşanıyor.



Edinilen bilgiye göre, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarının bulunduğu bölgelerde akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.



Bu nedenle her iki havalimanına iniş yapması beklenen bazı uçaklar havada tur atmaya başladı. İnişler ve kalkışlar gecikmeli olarak yapılırken, bazı uçaklar İstanbul'a yakın havalimanlarına yönlendirildi. Yoğun sis sebebiyle Türk Hava Yolları'nın (THY) Marsilya-İstanbul uçağının Ankara'ya, Kiev-İstanbul uçağının İzmir'e, Viyana-İstanbul uçağının Ankara'ya, Minsk-İstanbul uçağının Ankara’ya yönlendirildiği belirtildi.



Ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan THY ve Pegasus Havayolları'nın bazı seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.



İptal edilen seferlerle ilgili bilgiye THY ve Pegasus Havayolları'nın internet sitelerinden ulaşılabileceği bildirildi.