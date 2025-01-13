İstanbul’da yoğun trafik: Anadolu Yakası kilit!
İstanbul yeni haftaya trafik yoğunluğuyla başladı. Dün akşam saatlerinden bu yana yağmurun etkili olduğu şehirde, özellikle Anadolu Yakası’nda trafik kilitlenmiş durumda. Kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 78’e ulaştı. Anadolu Yakası’ndaki yoğunluk yüzde 89 olarak ölçüldü.
Megakent İstanbul’da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kentte akşam saatlerinden itibaren devam eden ve sabah saatlerinde de etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle bazı noktalarda yoğunluk erken saatlerde başladı.
Maltepe E-5’te de trafik yoğunluğu hem Edirne hem de Ankara yönünde sürüyor.
Saat 09.10 itibariyle İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü.
Avrupa Yakası’ndaki yoğunluğun oranı yüzde 71 olurken, Anadolu Yakası’nda bu oran yüzde 89’a dayandı.
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