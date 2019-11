İstanbul'da yol mahkemelik oldu, 261 metrelik asfalt söküldü

Büyükçekmece- Çatalca yolu 6 yıl önce açılan dava sonucu Yargıtay kararı ile asfaltsız kaldı.

İstanbul'un Büyükçekmece ve Çatalca ilçelerini bağlayan yollarından biri mahkemelik oldu. Yolun tarlasından geçtiğini söyleyen bir kişi dava açtı. Mahkeme, yolun bulunduğu alanın eski haline dönmesine karar verince, 261 metrelik bölümdeki asfalt söküldü.



Sökülen yola, "Bu arazi özel mülk olduğundan Yargıtay'ın 2019/10487 kararı ile arazi sahibinin hak kazandığı bölümdeki asfalt kazılarak yok eski haline getirilmiştir" yazılı tabela konuldu.

"ARAÇLARIMIZ MAHVOLUYOR"



Uzun süredir bu yolu kullanan araç sürücüleri karardan olumsuz etkilendi. Asfaltın kazıldığı bozuk yoldan geçmek zorunda kalan sürücüler, durumdan şikayetçi.

Mustafa Yücel, "Arabamızda ön düzen diye bir şey kalmadı. Bu yolu sürekli kullanıyoruz. Şu an mağdur durumdayız. Yetkililerden yolun bir an önce eski haline getirilmesini istiyoruz" dedi.



Eski haline getirilen yolu kullanan bir diğer sürücü Muhammet Ferman ise yolun kış mevsiminde daha da kötü olacağını söyledi. Yoldan ancak traktörle rahatlıkla geçilebileceğini belirten Ferman, "Sabah akşam bu yolu kullanan insanlarız. Burada bir mağduriyetimiz var. Büyükşehirden ve ya devletimizden bunun bir an önce giderilmesini istiyoruz. Araçlarımız burada mahvoluyor. Yarın hiç gitmeyecek, kar var kış var" diye konuştu. Öte yandan asfalt yol ve kazılan bölümü havadan da fotoğraflandı.