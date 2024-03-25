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İstanbul'da yola harç dökerek ilerleyen beton mikseri sürücülerine para cezası

İstanbul'un Küçükçekmece ve Maltepe ilçelerinde yola harç dökerek seyreden beton mikseri sürücülerine toplam 8 bin 287 lira ceza kesildi.

İstanbul'da yola harç dökerek ilerleyen beton mikseri sürücülerine para cezası

'da polis ekipleri, Küçükçekmece ilçesi Basın Ekspres Yolu ile Maltepe ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde iki ayrı beton mikserinin yola harç dökerek ilerlediğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, beton mikseri sürücülerinin A.D. ve Y.K. olduğunu tespit etti.

Her iki sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 8 bin 287 lira idari para cezası kesildi.

Sürücüler hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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