İstanbul’da yolcu minibüsü alev topuna döndü (Geriye demir yığını kaldı)

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir yolcu minibüsü park halindeyken alev aldı. Alev topuna dönen minibüsteki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul’da yolcu minibüsü alev topuna döndü (Geriye demir yığını kaldı)

’de bir yolcu minibüsü park halindeyken alev aldı

, dün öğle saatlerinde Başakşehir Kayaşehir’de park halindeki bir yolcu minibüsünde çıktı. Elektrik aksanından kaynaklı çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede minibüsü alev topuna çevirdi.

Yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülenirken minibüsten geriye demir yığını kaldı.

Dakikalar sonra hat üzerinde sefere çıkacak olan minibüsün henüz yolculara kapılarını açmamış olması da olası bir faciayı önledi.

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