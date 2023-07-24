İstanbul’da yolcu minibüsü alev topuna döndü (Geriye demir yığını kaldı)

Başakşehir’de bir yolcu minibüsü park halindeyken alev aldı



Yangın, dün öğle saatlerinde Başakşehir Kayaşehir’de park halindeki bir yolcu minibüsünde çıktı. Elektrik aksanından kaynaklı çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede minibüsü alev topuna çevirdi.



Yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülenirken minibüsten geriye demir yığını kaldı.



Dakikalar sonra hat üzerinde sefere çıkacak olan minibüsün henüz yolculara kapılarını açmamış olması da olası bir faciayı önledi.