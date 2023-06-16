İstanbul'da yolcu minibüsü hastanenin bahçesine daldı

Hastanenin sağlık çalışanları ismi öğrenilemeyen yaralıyı tedavi ederken, polis ekipleri kaza yerine şerit çekerek çevrede önlem aldı.



Kaza nedeniyle minibüs ile hastanenin aydınlatma direği ve panosu hasar gördü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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