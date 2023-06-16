İstanbul'da yolcu minibüsü hastanenin bahçesine daldı

İstanbul Pendik'te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü, özel bir hastanenin bahçesindeki panoya çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan bir yolcu hafif yaralanırken, minibüs ve hastanenin panosu hasar gördü.

İstanbul'da yolcu minibüsü hastanenin bahçesine daldı

'un Pendik ilçesi Bahçelievler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda saat 09.30 sıralarında iddiaya göre, Haluk Akyüz yönetimindeki yolcu minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Minibüs özel bir hastanenin acil bölümünün bahçesine daldı.

İstanbul'da yolcu minibüsü hastanenin bahçesine daldı - 1

Kazada hastanenin panosuna çarparak duran minibüsteki bir yolcu hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da yolcu minibüsü hastanenin bahçesine daldı - 2

Hastanenin sağlık çalışanları ismi öğrenilemeyen yaralıyı tedavi ederken, polis ekipleri kaza yerine şerit çekerek çevrede önlem aldı.

Kaza nedeniyle minibüs ile hastanenin aydınlatma direği ve panosu hasar gördü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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