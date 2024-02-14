İstanbul’da yolcu otobüslerinde emniyet kemeri denetimi

İstanbul’da trafik polisleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemeri kullanımına yönelik denetim yaptı.



Denetimlerde ekipler yolculara ve otobüs şoförlerine emniyet kemerinin kullanımı ve önemi hakkında bilgi verdi.



Yolculardan Hüseyin Demir, “Emniyet kemeri tabii ki çok önem arz eden bir durum. Herhangi bir kazaya karışmamız durumunda can güvenliğimiz noktasında çok önem arz etmektedir.” dedi.

Yolculuk yaptıkları otobüslerde denetim gerçekleşen yolcular ise denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.