İstanbul’da yolcu otobüslerinde emniyet kemeri denetimi

İstanbul’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda şehirlerarası yolcu otobüslerinde şoför ve yolculara yönelik emniyet kemeri denetimi yapıldı. Denetimler sırasında şehirlerarası otobüslerde kış lastiği takılp takılmadığına dair kontroller de yapıldı.

İstanbul’da yolcu otobüslerinde emniyet kemeri denetimi

’da polisleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemeri kullanımına yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde ekipler yolculara ve otobüs şoförlerine emniyet kemerinin kullanımı ve önemi hakkında bilgi verdi.

Yolculardan Hüseyin Demir, “Emniyet kemeri tabii ki çok önem arz eden bir durum. Herhangi bir kazaya karışmamız durumunda can güvenliğimiz noktasında çok önem arz etmektedir.” dedi.

İstanbul’da yolcu otobüslerinde emniyet kemeri denetimi - 1

Yolculuk yaptıkları otobüslerde denetim gerçekleşen yolcular ise denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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