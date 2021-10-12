İstanbul'da yolcu otobüsü yayaya çarptı: 1 ölü

Bayrampaşa'da yoldan karşıya geçmek isteyen yayaya yolcu otobüsü çarptı. Otobüsün çarptığı kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 12.10.2021 - 09:24

İstanbul'da yolcu otobüsü yayaya çarptı: 1 ölü

'da saat 06.00 sıralarında Bayrampaşa Hal Otogar bağlantı yolunda karşıya geçmek isteyen bir yayaya, otogar yönüne seyir halindeki yolcu otobüsü çarptı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemede, yayanın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olay yerince inceleme yaptı.

Hayatını kaybeden kişi, ambulans ile morga kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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