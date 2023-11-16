İstanbul’da yolcu seçen taksiciden ilginç gerekçe

İstanbul Kadıköy’de bir taksi şoförü, aracına binen yolcuyu gitmek istediği yere götürmedi. Yolcunun gitmek istediği yerde kavga ettiğini söyleyen taksi şoförü, “Adamlar bize saldırdı, Fikirtepe'de. O yüzden yolcu almıyoruz oraya.” diye konuştu.

İstanbul’da yolcu seçen taksiciden ilginç gerekçe

’da yolcuyu gitmek istediği yere götürmeyen taksici, ilginç bir gerekçe öne sürdü.

Olay 14 Kasım Salı günü saat 23.30 sıralarında Söğütlüçeşme Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre 34 TAB 38 plakalı taksiye binen bir yolcu, taksiciye Fikirtepe’ye gitmek istediği söyledi.

İstanbul’da yolcu seçen taksiciden ilginç gerekçe - 1

Bunun üzerine taksi şoförü, “Kusura bakmayın giderdik de orada bir kavga ettik, Fikirtepe'de. O yüzden yolcu almıyoruz oraya kusura bakmayın. Adamlar bize saldırdı.” diye cevap verdi.

Şoförün sözleri üzerine şaşkınlık yaşayan yolcu, “O yüzden indiriyorsunuz yani.” diyerek tepki gösterdi.

Taksiden inen yolcu, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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