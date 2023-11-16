İstanbul’da yolcu seçen taksiciden ilginç gerekçe

Bunun üzerine taksi şoförü, “Kusura bakmayın giderdik de orada bir kavga ettik, Fikirtepe'de. O yüzden yolcu almıyoruz oraya kusura bakmayın. Adamlar bize saldırdı.” diye cevap verdi.



Şoförün sözleri üzerine şaşkınlık yaşayan yolcu, “O yüzden indiriyorsunuz yani.” diyerek tepki gösterdi.



Taksiden inen yolcu, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.