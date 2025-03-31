İstanbul'da yollar boş kaldı

9 günlük bayram tatilinin ikinci gününde megakentte yollar boş kaldı. İBB’nin trafik haritasına göre, yoğunluk yüzde 35 olarak ölçüldü.

İstanbul'da yollar boş kaldı

tatili nedeniyle memleketlerine ve tatil beldelerine gidenlerin ardından 'da bayramın ikinci gününde yollar boş kaldı.

İBB’nin trafik haritasına göre saat 12.00 sıralarında yoğunluk yüzde 35 olarak ölçüldü.

İstanbul'da yollar boş kaldı - 1 Boş kalan yollar havadan görüntülendi.

TEM Otoyolu'nda trafiğin akıcı olduğu görüldü.

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