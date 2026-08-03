İstanbul'da yönetim tablosu değişti. AK Partili belediye sayısı CHP'yi geçti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP ) 31 Mart 2024 seçimlerinde İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 39 ilçenin 26'sını kazansa da seçimden 28 ay sonra tablo değişti.

Yolsuzluk ve terör soruşturmaları ile birlikte belediye başkanlarının görevden alınması sonrasında belediye meclislerinde yeniden yapılan seçimler, kayyum atamaları ve transferlerle CHP'li belediye sayısı 26'dan 18'e düşerken AK Parti 'nin belediye sayısı ise 13'ten 19'a çıktı.

Terör soruşturmalarında görevden alınan Esenyurt ve Şişli Belediye Başkanlarının yerine ise kayyum atandı.

İBB MECLİSİNDE DE FARK KAPANIYOR

Bu tablo İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne de yansıdı. CHP'nin 186 üyesi 3 bağımsız dahil 157'ye düştü.

Cumhur İttifakı'nın üyesi sayısı ise 130'dan 138'e çıktı.

Son olarak Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi AK Parti'ye katıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, neden AK Parti'ye geçtiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Bingöl, Büyükşehir Belediyesi ile imar ve kentsel dönüşüm konusunda sorun yaşandığını savundu.

Bingöl'ün bu açıklamasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan'dan yanıt geldi.

Nuri Aslan, “Hem vatandaşlarımızın mağdur olmayacağı hem de kamu hakkının korunacağı hukuki yolların işlemesi için çalıştık. Çünkü bizim sorumluluğumuz bir kesimin çıkarını korumak değil.” demişti.

İSTANBUL'DA 14 BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANARAK GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

İstanbul'da başlatılan soruşturmalar kapsamında 14 belediye başkanı tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da 16 aydır tutuklu bulunuyor. İmamoğlu'nun yerine CHP'li Nuri Arslan Başkanvekili olarak seçildi.

Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da ise başkanların görevden alınmalarının ardından belediye meclislerinde yapılan seçimlerde yönetim AK Parti'ye geçti.

Bir dönem tutuklu kalan ve görevlerinden uzaklaştırılan Esenyurt ve Beyoğlu Belediye Başkanları Ahmet Özer ve İnan Güney ise tutuksuz yargılanıyor.