İstanbul'da yüksek sesli müzik cinayeti

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yerde yaralı yatan Sinan Çalışkanel'e dakikalarca kalp masajı yaptı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Çalışkanel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Sinan Çalışkanel'in cenazesi ise dün ikindi namazının ardından toprağa verildi.

