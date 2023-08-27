İstanbul'da yunus karaya vurdu

İstanbul Küçükçekmece Sahili'nde bir yunus kıyıya vurdu.

Balığı fark eden görevliler hemen kurtarmak için girişimlere başlarken çevredeki vatandaşlarda ise bu durum paniğe neden oldu. Kısa süre içerisinde kıyıya vuran yunus sahilde görevli olan cankurtaran personeli Ferhat Çubu tarafından daha derin sulara götürülerek doğasına geri bırakıldı.

Cankurtaran ekiplerinin yapmış olduğu yunus kurtarma operasyonu ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

"PANİK HALDEYDİ"



Yunusun kıyıya vurduğunu ilk görenlerden biri olan cankurtaran personeli Muhammet Can Aras, “Dün saat 4 gibi gözlem kulesindeydik. Koyun içinde olduğunu fark edip hemen merkeze haber verdik. Yunus baya panik halindeydi. İnsanlar da başına toplanmıştı. Ardından kaptanımız geldi ve müdahale edip şeritlerin dışına götürdük. Ondan sonra kaptanımız onu doğasına geri saldı. Sahilde bulunan insanlar baya panik halindeydi. Hayvanda baya bir panik halindeydi, korkmuştu. Biz müdahalemizle onu açığa doğru götürmeye çalıştık. İnsanları da birazcık ondan uzak tutmaya çalıştık. Daha çok irkilip zarar almasın diye.” dedi.

