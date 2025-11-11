İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü: Metrelerce yüksekte zor anlar
11.11.2025 16:22
Son Güncelleme: 11.11.2025 16:26
DHA
İstanbul Ümraniye'de metrelerce yüksekte bir iş merkezinin dış temizliğini yapan işçiler, fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.
İstanbul'da sert esen rüzgar, metrelerce yüksekte çalışan temizlik işçilerine zor anlar yaşattı.
Olay, sabah saatlerinde Ümraniye'deki bir iş merkezinde meydana geldi.
Gökdelenin camlarını temizlemek için halatlarla binaya tırmanan işçiler, fırtına nedeniyle uzun süre savruldu.
İşçiler metrelerce yükseklikten yaklaşık 2,5 saat boyunca inmeye çalıştı.
İşçilerin halatlara sıkıca tutunduğu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.