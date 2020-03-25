İstanbul'da 'yüzde 50' denetimi

Toplu ulaşım araçları corona virüsle mücadele kapsamında yüzde 50 yolcu sınırlamasıyla çalışıyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle başlayan uygulama İBB ekiplerince denetleniyor.

25.03.2020 - 12:54

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İçişleri Bakanlığı, corona virüsle mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarının kapasitelerinin yüzde 50'siyle çalışmasına karar verdi.

81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından  İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri yolcu sayısı ve toplu taşıma araçlarında güvenli mesafenin korunması ile ilgili olarak denetleme yaptı.

Büyükçekmece'de zabıta ekipleri toplu ulaşım araçlarını durdurarak, kurallarla ilgili bilgilendirme yaptı. Kural ihlali yapılan ulaşım araçlarına uyarılarda bulundu.

SÜRÜCÜLER HABERDAR DEĞİL

Yan yana oturan yolcular da boş koltuklara oturtuldu. Bazı sürücülerin alınan önlemlere uyduğu görülürken, bazı sürücüler ise yayınlanan genelgeden ve yeni alınan önlemlerden haberdar olmadığını söyledi. Bir sürücü zaten eskisi kadar yolcu olmadığını dile getirdi. 

MARKETLERE VE TOPLU TAŞIMAYA VİRÜS DÜZENLEMESİ

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