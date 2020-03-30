İstanbul'da 'yüzde 50'ye sıkı denetim

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda alınan corona virüs önlemleri kapsamında polis ekipleri, İstanbul'un çeşitli noktalarında denetimler yapıyor.



Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu ve Beşiktaş da otobüs, minibüs, ve ticari taksilerin sosyal mesafe kuralına ve doluluk oranına uyup uymadığına baktı.

Beyoğlu’nda durdurulan bir ticari taksi sürücünün yanında oturan yolcusu ekipler tarafından indirilerek arkaya oturtturuldu.



Polis ekipleri vatandaşlara ve şoförlere uyarılarda bulundu. Ayrıca, şoförlerin GBT’sine bakıldı.



Denetimler İstanbul'un çeşitli ilçelerinde devam ediyor. Bahçelievler’de uyarılara rağmen bir minibüs içerisinde yolcuların ayakta seyahat etmesi şaşkınlık oluşturdu. Belirtilen yüzde 50 oranının üzerinde yolcu taşıdığı için polis ekipleri tarafından minibüs şoförüne toplamda 392 TL para cezası kesildi.