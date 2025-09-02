İstanbul'da yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'un 4 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 417,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurdu.
Operasyonlarda 261 kilogram metamfetamin, 905, kilogram skunk, 66 kilogram eroin ile 36 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.
Yerlikaya, 10 şüphelinin tutuklandığını açıklayarak paylaşımında "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda;
🔻261 Kg Metamfetamin,
🔻90,5 Kg… pic.twitter.com/V8rgDPe6kc
