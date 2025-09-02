İstanbul'da yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurdu.



Operasyonlarda 261 kilogram metamfetamin, 905, kilogram skunk, 66 kilogram eroin ile 36 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.



Yerlikaya, 10 şüphelinin tutuklandığını açıklayarak paylaşımında "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.