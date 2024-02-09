İstanbul'da zabıtaya döner bıçaklı saldırı

İstanbul Bağcılar'da bir seyyar satıcı, döner bıçağıyla saldırdığı zabıtayı kolundan yaraladı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da zabıtaya döner bıçaklı saldırı

'un Bağcılar ilçesi Bağlar Mahallesi'ndeki bir cadde üzerinde iddiaya göre aracında seyyar satıcılık yapan 3 kişiye Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri uyarıda bulundu.

6 Şubat'ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda uyarıları dikkate almayan seyyar satıcılar zabıta ekipleriyle tartışmaya başladı.

Tartışma giderek büyüdü ve satıcılardan biri kamyonetini olay yerinden kaçırmak istedi.

Zabıta ekipleri duruma müdahale ederek sürücüyü engellemeye çalıştı. Seyyar satıcılardan biri araçtan aldığı döner bıçağıyla zabıta memuru Yasin Çırak'a saldırmaya başladı.

İstanbul'da zabıtaya döner bıçaklı saldırı - 1

Çırak, kendisini bıçak darbelerinden korumak için elindeki sopayla saldırgana karşı koymaya çalıştı ancak kolundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan zabıta memurunu hastaneye kaldırırken polis ekipleri, döner bıçaklı saldırgan ve 2 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

İstanbul'da zabıtaya döner bıçaklı saldırı - 2

Seyyar satıcıların aracı olay yerinden kaçırmaya çalışması ve satıcılardan birinin döner bıçağıyla zabıta memuruna saldırdığı anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

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