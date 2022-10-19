İstanbul'da zabıtaya kürekli saldırı

İstanbul Sultangazi'de bir binanın giriş katındaki iş yerinin önündeki kaldırıma beton dökerek rampa yapmak isteyen bir kişi, kendisini uyaran zabıta memurlarıyla tartıştı. İş yeri sahibinin iki oğlunun da dahil olduğu tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. İddiaya göre; iş yeri sahibi ve oğulları, zabıtalara kürekle saldırdı. Baba ve iki oğlu gözaltına alındı.

İstanbul'da zabıtaya kürekli saldırı

'un Sultangazi ilçesinde, bir binanın giriş katındaki iş yerinin önündeki kaldırıma beton dökerek rampa yapan kişi, iki zabıta memuru tarafından uyarıldı.

İş yeri sahibi zabıtalara tepki göstererek tartışmaya başladı. İş yeri sahibinin iki oğlu da tartışmaya dahil oldu.

KÜREKLE SALDIRDILAR

İddiaya göre; baba ve oğulları, iki zabıta memuruna kürekle saldırdı.

İstanbul'da zabıtaya kürekli saldırı - 1

İKİ ZABITA MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI, BABA VE OĞLU GÖZALTINDA

memurları aldıkları darbeler sonucu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Saldırıya uğrayan zabıta memurlarının mesai arkadaşları da destek için olay yerine geldi.

İstanbul'da zabıtaya kürekli saldırı - 2

Yaralanan zabıtalar hastaneye kaldırılırken, baba ve iki oğlu gözaltına alındı.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Bina girişinde bulunan iş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

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