İstanbul'da zabıtaya kürekli saldırı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, bir binanın giriş katındaki iş yerinin önündeki kaldırıma beton dökerek rampa yapan kişi, iki zabıta memuru tarafından uyarıldı.

İş yeri sahibi zabıtalara tepki göstererek tartışmaya başladı. İş yeri sahibinin iki oğlu da tartışmaya dahil oldu.

KÜREKLE SALDIRDILAR

İddiaya göre; baba ve oğulları, iki zabıta memuruna kürekle saldırdı.

İKİ ZABITA MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI, BABA VE OĞLU GÖZALTINDA

Zabıta memurları aldıkları darbeler sonucu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Saldırıya uğrayan zabıta memurlarının mesai arkadaşları da destek için olay yerine geldi.



Yaralanan zabıtalar hastaneye kaldırılırken, baba ve iki oğlu gözaltına alındı.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ



Bina girişinde bulunan iş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.