İstanbul'da zehir tacirlerine darbe
12.11.2025 16:01
AA
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 26-30 Ekim'de Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 130 kilogram eroin, 274 kilogram metamfetamin ile 90 kilogram kokain ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.