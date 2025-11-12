İstanbul'da zehir tacirlerine darbe

12.11.2025 16:01

Anadolu Ajansı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

 

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 26-30 Ekim'de Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladı.

 

Adreslerde yapılan aramalarda, 130 kilogram eroin, 274 kilogram metamfetamin ile 90 kilogram kokain ele geçirildi.

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

 

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

