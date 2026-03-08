İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon. Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Tuzla ilçesinde belirlenen bir adrese ve araca düzenledikleri operasyonda, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda, 51,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.