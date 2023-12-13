İstanbul’da zehirli mantar hastanelik etti: 7 kişinin tedavisi sürüyor

İstanbul Sarıyer’de topladıkları mantarlardan zehirlendikleri gerekçesiyle hastaneye başvuran 9 kişiden 7'sinin tedavisi devam ediyor.



Edinilen bilgiye göre, 7 Aralık günü Sarıyer Garipçe Mahallesi’nden topladığı mantarı pişirip yemesinin ardından rahatsızlanan Ş.M, fenalaşması üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Yine aynı bölgeden topladıkları mantarları yiyen 8 kişi de hastaneye başvurdu.



Yapılan tetkiklerde bu kişilerin mantardan zehirlendiği tespit edildi.



Ş.M, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde bir süre yoğun bakım servisinde gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.



Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavileri süren 7 kişinin ise durumlarının stabil olduğu, 1 kişinin de Sarıyer’de başvurduğu hastanenin acil servisindeki müdahalenin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun