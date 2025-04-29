İstanbul'da zincirleme kaza
İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre, arıza yaparak yolda kalan TIR, zincirleme kazaya neden oldu. Kazada, altı kişi yaralandı.
Arıza nedeniyle yolun sağ şeridinde duran TIR'a seyir halinde olan cip çarptı.
Daha sonra arkasından gelen hafif ticari araç ise cipe çarptı.
ALTI KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası yaralanan altı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YOL TRAFİĞE AÇILDI
Kaza nedeniyle caddede trafik akışı bir süre durdu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı ve yol temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.
Öte yandan polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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