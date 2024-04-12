İstanbul'da zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı

İstanbul'da Kartal Sahil Yolu Pendik istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan bir otomobil takla attı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Farklı araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olayda yaralanan 5 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Bir süre ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.



Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından bölgede trafik normale döndü.

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